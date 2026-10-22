Zełenski opowiedział o swoich przeżyciach w Buczy i zaprzeczył słowom Trumpa na temat Kijowa
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odniósł się do oświadczenia prezydenta USA Donalda Trumpa, zgodnie z którym Rosja rzekomo nie zajęła Kijowa z powodu rozkazu rosyjskiego generała, by poruszać się po bagnach, a nie po utwardzonych drogach.
„Nie wiem, o czym mówi Trump. Rosyjska technika pancerna jeździła po ulicach Kijowa, a ludzie wszystko palili. I nie chodzi o to, że jakiś generał był idiotą” – oświadczył Zełenski.
Głowa państwa wspomniała również o tragedii w Buczy, podkreślając, że ten dzień był najstraszniejszym w jej życiu. Opowiedziała, że nigdy wcześniej nie widziała tak wielu ciał ofiar rozrzuconych po ulicach.
„Po tym wszystkim się zmieniło. Nigdy nie chciałem nikogo zabić, ale po Buczy zapragnąłem odnaleźć tych ludzi, którzy nie są ludźmi, i ich zabić” – powiedział Zełenski.
Zelenski powiedział o tym w podcaście „The Diary Of A CEO”.
Wideo: Zełenski ostrzegł przed groźbą nowej ofensywy Rosji w przypadku utraty Słowiańska i Kramatorska.
Przypomnijmy, że Zełenski otwarcie opowiedział o kosztach wojny i błędach Rosji.
Zelenski poinformował również o dwóch ofiarach śmiertelnych i 34 rannych w wyniku rosyjskich ataków na Ukrainę.