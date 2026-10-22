Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odniósł się do oświadczenia prezydenta USA Donalda Trumpa, zgodnie z którym Rosja rzekomo nie zajęła Kijowa z powodu rozkazu rosyjskiego generała, by poruszać się po bagnach, a nie po utwardzonych drogach.

„Nie wiem, o czym mówi Trump. Rosyjska technika pancerna jeździła po ulicach Kijowa, a ludzie wszystko palili. I nie chodzi o to, że jakiś generał był idiotą” – oświadczył Zełenski.

Głowa państwa wspomniała również o tragedii w Buczy, podkreślając, że ten dzień był najstraszniejszym w jej życiu. Opowiedziała, że nigdy wcześniej nie widziała tak wielu ciał ofiar rozrzuconych po ulicach.

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„Po tym wszystkim się zmieniło. Nigdy nie chciałem nikogo zabić, ale po Buczy zapragnąłem odnaleźć tych ludzi, którzy nie są ludźmi, i ich zabić” – powiedział Zełenski.

Zelenski powiedział o tym w podcaście „The Diary Of A CEO”.

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Przypomnijmy, że Zełenski otwarcie opowiedział o kosztach wojny i błędach Rosji.

Zelenski poinformował również o dwóch ofiarach śmiertelnych i 34 rannych w wyniku rosyjskich ataków na Ukrainę.

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