W Rosji odnotowuje się masowe zdalne blokowanie chińskich samochodów w wyniku włamania na konta

Rosyjscy właściciele chińskich samochodów marki Li Auto (Lixiang), sprowadzonych w ramach „importu równoległego”, stanęli w obliczu masowych przypadków włamania do kont do zdalnego sterowania.

Oszuści odnawiają u operatorów komórkowych powiązane z tymi pojazdami chińskie numery telefonów za pomocą sfałszowanych dokumentów, zmieniają hasła i żądają okupu za przywrócenie dostępu do pojazdów w wysokości do 250 tys. rubli (około 3 077 dolarów amerykańskich).

Po utracie dostępu do konta w samochodach wyłączają się ekrany multimedialne, blokowana jest klimatyzacja i uniemożliwione jest uruchomienie silnika. Obecnie potwierdzono co najmniej 20 przypadków wymuszeń. Klub właścicieli Li Auto oraz oficjalny dystrybutor Sinomach Auto zaangażowali chińskich specjalistów w celu rozwiązania problemu, a właścicielom zaleca się samodzielną zmianę numerów, wdrożenie uwierzytelniania dwuskładnikowego oraz zmianę haseł otrzymanych od pośredników.

Źródło: Klub właścicieli Li Auto.

Po wycofaniu się międzynarodowych producentów samochodów z rynku rosyjskiego w kraju uruchomiono produkcję głównie przestarzałych modeli chińskich samochodów.

Po pełnej inwazji na Ukrainę i zamknięciu rynków europejskich Chiny stały się jedyną dużą gospodarką wspierającą Moskwę, czyniąc ją swoim gospodarczym satelitą.

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