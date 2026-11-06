Окупаційна влада заявила про аварію на хімічному заводі Кримський титан

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Хімічний завод «Кримський титан», розташований в окупованому Армянську, припинив виробничу діяльність. Російська окупаційна адміністрація пояснює зупинку підприємства аварійною ситуацією, однак не повідомляє подробиць. Водночас експерти пов’язують припинення роботи заводу з енергетичною кризою на Кримському півострові.

За інформацією видання, у експертному середовищі припускають, що відновлення роботи підприємства ускладнюється через масштабні проблеми з електропостачанням на півночі Кримського півострова.

Енергетична криза посилилася після ударів Сил оборони України по об'єктах, які забезпечували електропостачання окупованої території.

«Кримський титан» є одним із найбільших хімічних підприємств півострова та важливим роботодавцем для жителів Армянська. Виробництво діоксиду титану потребує стабільного постачання електроенергії та води.

Водночас точні причини нинішньої зупинки заводу та можливі терміни відновлення його роботи залишаються невідомими.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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