Російські військові втекли з полону на Харківщині та викрали місцевого жителя

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Четверо російських окупантів, які втекли з полону, захопили жителя Ізюмського району та під погрозами зброєю змусили його везти їх у напрямку фронту. Перед звільненням чоловіка вони пригрозили вбити його разом із родиною, якщо він повідомить про подію.

За даними слідства, інцидент стався влітку 2026 року. Четверо військовослужбовців РФ із позивними Лєснік, Магадан, Пума та Ібрагім після втечі з полону прибули до приватного домоволодіння в селі Підвисоке.

Озброєні окупанти увірвалися на подвір'я та, погрожуючи господарю зброєю, змусили його сісти за кермо власного автомобіля. Чоловік мав доправити їх у напрямку лінії бойового зіткнення, звідки вони планували повернутися до російських підрозділів.

Упродовж усієї поїздки місцевий житель перебував під прицілом автомата та пістолета. Коли пальне в автомобілі почало закінчуватися, він звернув у бік села Слабунівка.

На виїзді з населеного пункту росіяни залишили машину. Перед тим вони пригрозили водієві, що повернуться та розстріляють його разом із родиною, якщо він розповість про захоплення.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

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