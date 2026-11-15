Окупанти атакували цивільну інфраструктуру Одеси

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У неділю, 15 листопада, російські війська завдали удару по Одесі, внаслідок чого зазнала пошкоджень інфраструктура міста. Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, на місці влучання спалахнули автомобілі. Наразі профільні служби встановлюють точні наслідки та деталі ворожої атаки.

Джерело: Начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

Удень 15 листопада російські безпілотники двічі вдарили по території пожежно-рятувальної частини в Краматорську Донецької області.

Російські війська атакували дроном цивільний автомобіль у Шевченківському районі Харкова. За попередніми даними, постраждали троє людей. На місці влучання спалахнула пожежа.

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