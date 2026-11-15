На Київщині після російської атаки загорілися складські приміщення

Уранці 15 листопада російські війська атакували Київську область. У Вишгородському районі внаслідок удару пошкоджено складські приміщення одного з підприємств, там виникла пожежа. Наразі на місці працюють рятувальники, інформації про загиблих і постраждалих немає.

За даними КОВА, під час ранкової атаки пошкоджень зазнали складські приміщення підприємства у Вишгородському районі. Після удару на території об'єкта спалахнула пожежа. «Внаслідок ранкової ворожої атаки у Вишгородському районі пошкоджено складські приміщення підприємства. Виникла пожежа», — йдеться в повідомленні обласної військової адміністрації.

На місце події прибули підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Рятувальники працюють над ліквідацією пожежі та займаються усуненням наслідків російського удару. Станом на момент повідомлення даних про загиблих або поранених не надходило. Інформацію про масштаби пошкоджень і наслідки атаки уточнюють. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

У Київській області протягом останньої доби зафіксували наслідки російської атаки безпілотників у п’яти районах. Пошкоджені приватні будинки, автомобілі, складські приміщення, автосалон і сервісний центр. Також відомо про одну постраждалу людину.

У Вишгородському районі Київської області рятувальники локалізували загоряння на складах, яке виникло внаслідок російського удару 14 листопада.

Лише за останній тиждень росіяни пошкодили 10 енергооб’єктів ДТЕК на Київщині. Про це повідомляє компанія на своїх інформаційних ресурсах.

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