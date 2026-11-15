В Киевской области после российской атаки загорелись складские помещения

Утром 15 ноября российские войска нанесли удар по Киевской области. В Вышгородском районе в результате удара были повреждены складские помещения одного из предприятий, там возник пожар. В настоящее время на месте работают спасатели, информации о погибших и пострадавших нет.

По данным КОВА, во время утренней атаки были повреждены складские помещения предприятия в Вышгородском районе. После удара на территории объекта вспыхнул пожар. «В результате утренней вражеской атаки в Вышгородском районе повреждены складские помещения предприятия. Возник пожар», — говорится в сообщении областной военной администрации.

На место происшествия прибыли подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Спасатели работают над ликвидацией пожара и занимаются устранением последствий российского удара. На момент публикации сообщения данных о погибших или раненых не поступало. Информацию о масштабах повреждений и последствиях атаки уточняют. Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.

В Киевской области за последние сутки зафиксировали последствия российской атаки беспилотников в пяти районах. Повреждены частные дома, автомобили, складские помещения, автосалон и сервисный центр. Также известно об одном пострадавшем.

В Вышгородском районе Киевской области спасатели локализовали возгорание на складах, возникшее в результате российского удара 14 ноября.

Только за последнюю неделю россияне повредили 10 энергообъектов ДТЭК в Киевской области. Об этом сообщает компания на своих информационных ресурсах.

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