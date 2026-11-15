На Київщині російські дрони пошкодили будинки, склади й автосалон

У Київській області протягом останньої доби зафіксували наслідки російської атаки безпілотників у п’яти районах. Пошкоджені приватні будинки, автомобілі, складські приміщення, автосалон і сервісний центр. Також відомо про одну постраждалу людину.

Найбільше пошкоджень приватного житла зафіксували у Фастівському та Броварському районах. У Фастівському районі через атаку пошкоджені приватне домоволодіння й автомобіль. Одна людина постраждала. У Броварському районі російські безпілотники пошкодили десять приватних будинків та автомобілі. У повідомленні ОВА не уточнюють, скільки саме машин зазнали пошкоджень.

Наслідки атаки зафіксували й в інших районах області. У Вишгородському районі пошкоджені складські приміщення, а в Білоцерківському — приватне домоволодіння. У Бучанському районі під час атаки постраждали об’єкти бізнесу. Там пошкоджені два приміщення автосалону та будівля сервісного центру.

Загалом наслідки російської атаки безпілотників зафіксували у п’яти районах Київщини. Обласна військова адміністрація повідомила про пошкодження житла, транспорту, складських та комерційних приміщень, а також про одного постраждалого. Про це 15 листопада повідомила Київська обласна військова адміністрація.

У Вишгородському районі Київської області рятувальники локалізували загоряння на складах, яке виникло внаслідок російського удару 14 листопада.

Лише за останній тиждень росіяни пошкодили 10 енергооб’єктів ДТЕК на Київщині. Про це повідомляє компанія на своїх інформаційних ресурсах.

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