В Киевской области российские дроны повредили дома, склады и автосалон

В Киевской области за последние сутки были зафиксированы последствия российской атаки беспилотников в пяти районах. Повреждены частные дома, автомобили, складские помещения, автосалон и сервисный центр. Также известно об одном пострадавшем.

Наибольший ущерб частному жилью зафиксирован в Фастовском и Броварском районах. В Фастовском районе в результате атаки повреждены частный дом и автомобиль. Один человек пострадал. В Броварском районе российские беспилотники повредили десять частных домов и автомобили. В сообщении ОВА не уточняется, сколько именно машин получили повреждения.

Последствия атаки зафиксировали и в других районах области. В Вышгородском районе повреждены складские помещения, а в Белоцерковском — частный дом. В Бучанском районе во время атаки пострадали объекты бизнеса. Там повреждены два помещения автосалона и здание сервисного центра.

В целом последствия российской атаки беспилотников зафиксировали в пяти районах Киевской области. Областная военная администрация сообщила о повреждении жилья, транспорта, складских и коммерческих помещений, а также об одном пострадавшем. Об этом 15 ноября сообщила Киевская областная военная администрация.

В Вышгородском районе Киевской области спасатели локализовали возгорание на складах, возникшее в результате российского удара 14 ноября.

Только за последнюю неделю россияне повредили 10 энергообъектов ДТЭК в Киевской области. Об этом сообщает компания на своих информационных ресурсах.

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