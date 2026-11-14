Россияне нанесли ракетный удар по Павлограду, есть раненые

Днём 14 ноября российские войска нанесли ракетный удар по Павлограду в Днепропетровской области. В результате удара была повреждена жилая инфраструктура, трое человек получили ранения.

Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровского облсовета (ДОР) Николай Лукашук.

«Россия нанесла ракетный удар по Павлограду. Пострадали три человека, среди них — 7-летний мальчик», — говорится в сообщении.

Глава ДОР добавил, что в результате атаки повреждены многоквартирные дома, учебное заведение и детский сад.

Напомним, что в результате российской утренней и дневной атаки 14 ноября на Киев обломки беспилотников обнаружили как минимум в двух районах столицы.

В ночь на 14 ноября российские войска атаковали Украину 96 ударными дронами, среди которых 61 реактивный. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить большинство беспилотников, однако часть из них достигла целей.

Российские захватчики 13 ноября нанесли удар по автозаправочной станции в Черниговской области.

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