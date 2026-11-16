Украина атаковала Керченский мост, движение перекрыто

В ночь на 16 ноября на Керченском мосту, соединяющем оккупированный Крым с Россией, было приостановлено движение транспорта из-за сообщения о нападении. Об ударе заявил назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов, а местные жители сообщали о взрывах в районе Керчи.

Аксенов утверждает, что украинские войска атаковали Крымский мост. По его словам, из-за инцидента движение по мосту ограничили примерно до середины дня. Также оккупационная администрация объявила о начале работы оперативного штаба.

Согласно информации Telegram-канала «Крымский мост: оперативная информация», движение транспорта перекрыли примерно в 02:22 по московскому времени.

В то же время мониторинговый ресурс «Крымский ветер» со ссылкой на местных жителей сообщал о появлении реактивных беспилотников и взрывах в Керчи. Один из подписчиков канала утверждал, что удар по мосту произошел около 6:00.

О вероятном попадании в Керченский мост также написал российский Z-блогер «Тринадцатый», ссылаясь на очевидцев. Он отметил, что информация о последствиях атаки и возможных повреждениях объекта уточняется.

На данный момент официальных подтверждений характера повреждений моста и последствий вероятного удара нет.

Ранее в Керчи дроны атаковали воинскую часть, охраняющую Керченский мост.

Чубаров призвал как можно скорее уничтожить Керченский мост.

До этого в Крыму из-за взрывов дважды перекрывали Керченский мост.

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