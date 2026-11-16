Ukraina zaatakowała most w Kerczu, ruch został wstrzymany

W nocy z 15 na 16 listopada na moście kerczeńskim, łączącym okupowany Krym z Rosją, wstrzymano ruch drogowy w związku z doniesieniami o ataku. O ataku poinformował mianowany przez Moskwę szef Krymu Siergiej Aksjonow, a lokalni mieszkańcy zgłaszali wybuchy w rejonie Kerczu.

Aksjonow twierdzi, że ukraińskie wojska zaatakowały most krymski. Według niego, z powodu tego incydentu ruch na moście został ograniczony mniej więcej do połowy dnia. Ponadto administracja okupacyjna ogłosiła rozpoczęcie pracy sztabu operacyjnego.

Zgodnie z informacjami z kanału Telegram „Most Krymski: informacje operacyjne” ruch transportowy został wstrzymany około godziny 02:22 czasu moskiewskiego.

Jednocześnie serwis monitorujący „Krymski Wiatr”, powołując się na lokalnych mieszkańców, informował o pojawieniu się dronów odrzutowych i wybuchach w Kerczu. Jeden z subskrybentów kanału twierdził, że atak na most miał miejsce około godziny 6:00.

O prawdopodobnym trafieniu w most w Kerczu napisał również rosyjski bloger „Trzynasty”, powołując się na naocznych świadków. Zaznaczył, że informacje o skutkach ataku i ewentualnych uszkodzeniach obiektu są obecnie weryfikowane.

Na razie nie ma oficjalnych potwierdzeń dotyczących charakteru uszkodzeń mostu ani skutków prawdopodobnego uderzenia.

Wcześniej w Kerczu drony zaatakowały jednostkę wojskową, która chroni most kerczeński.

Czubarow wezwał do jak najszybszego zniszczenia mostu kerczeńskiego.

Wcześniej na Krymie most kerczeński był dwukrotnie zamykany z powodu wybuchów.

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