Siły obrony przeciwlotniczej zniszczyły i powstrzymały 131 dronów podczas nocnego ataku Rosji

W nocy z 15 na 16 listopada rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę 158 dronami bojowymi, w tym 77 dronami odrzutowymi typu Shahed. Do godziny 08:00 ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła lub unieszkodliwiła 131 wrogich celów.

Według danych Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy atak rozpoczął się o godz. 18:00 15 listopada. Wojska rosyjskie wykorzystały drony typu Shahed, „Gerbera” oraz drony-imitatory typu „Parodia”. Wystrzeliwano je z kierunków Orła, Kurska, Millerowa, Shatalowa i Primorsko-Achtaarska na terytorium Federacji Rosyjskiej, a także z tymczasowo okupowanego Krymu — z rejonów Chaudy i Gwardijskiego.

Atak powietrzny został odparty przez lotnictwo, wojska rakietowe przeciwlotnicze, oddziały walki radioelektronicznej i systemy bezzałogowe, a także mobilne grupy ogniowe Sił Obronnych Ukrainy.

Według wstępnych danych wśród zniszczonych i unieszkodliwionych celów znalazło się 131 dronów typu Shahed, „Gerbera” i innych typów, w tym 55 dronów odrzutowych typu Shahed.

Jednocześnie odnotowano trafienia wrogich środków ataku powietrznego w 19 lokalizacjach. W kolejnych 11 miejscach spadły szczątki zestrzelonych dronów.

Siły Powietrzne zaznaczyły, że kilka dronów bojowych nadal znajduje się w powietrzu, a działania bojowe trwają.

Przypomnijmy, że w Kijowie i kilku obwodach Ukrainy ogłoszono alarm powietrzny.

Na Bukowinie obrona przeciwlotnicza zestrzeliła rosyjskiego drona odrzutowego.

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