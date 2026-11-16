Сили ППО знищили та подавили 131 безпілотник під час нічної атаки РФ

У ніч на 16 листопада російські війська атакували Україну 158 ударними безпілотниками, зокрема 77 реактивними дронами типу Shahed. Станом на 08:00 українська протиповітряна оборона збила або подавила 131 ворожу ціль.

За даними Повітряних сил ЗСУ, атака розпочалася о 18:00 15 листопада. Російські війська застосували безпілотники Shahed, «Гербера» та дрони-імітатори типу «Пародія». Запуски здійснювали з напрямків Орла, Курська, Міллерового, Шаталового та Приморсько-Ахтарська на території РФ, а також із тимчасово окупованого Криму — з районів Чауди та Гвардійського.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, серед знищених і подавлених цілей — 131 безпілотник Shahed, «Гербера» та інших типів, зокрема 55 реактивних Shahed.

Водночас зафіксовано влучання ворожих засобів повітряного нападу на 19 локаціях. Ще на 11 місцях упали уламки збитих безпілотників.

У Повітряних силах зазначили, що кілька ударних дронів досі перебувають у повітрі, а бойова робота триває.

Нагадаємо, у Києві та декількох областях України було оголошено повітряну тривогу.

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