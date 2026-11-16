防空部队在俄罗斯联邦的夜间袭击中击落并压制了131架无人机

11月16日凌晨，俄军出动158架攻击型无人机袭击乌克兰，其中包括77架Shahed型喷气式无人机。截至08:00，乌克兰防空部队已击落或压制131个敌方目标。

据乌克兰武装部队空军消息，此次袭击于11月15日18:00开始。俄军动用了“Shahed”、“赫伯特”无人机以及“帕罗迪亚”型诱饵无人机。 无人机从俄罗斯境内的奥尔拉、库尔斯克、米列罗沃、沙塔洛沃和普里莫尔斯克-阿赫塔尔斯克方向，以及从被临时占领的克里米亚——恰乌迪和格瓦尔迪斯基地区发射。

乌克兰国防军的航空兵、防空导弹部队、电子战和无人机系统部队，以及机动火力小组共同击退了此次空袭。

据初步数据，在被摧毁和压制的目标中，包括131架“Shahed”、“赫尔伯”及其他类型的无人机，其中55架为“Shahed”喷气式无人机。

与此同时，记录到敌方空中攻击手段命中19处地点。另有11处地点坠落了被击落无人机的残骸。

空军指出，仍有数架攻击型无人机在空中飞行，战斗行动仍在继续。

需要提醒的是，基辅及乌克兰多个地区已发布防空警报。

在布科维纳地区，防空部队击落了一架俄罗斯喷气式无人机。

俄军当晚袭击了文尼察州的一处关键工业设施。

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