Силы ПВО уничтожили и сбили 131 беспилотник во время ночной атаки РФ

В ночь на 16 ноября российские войска атаковали Украину 158 ударными беспилотниками, в том числе 77 реактивными дронами типа Shahed. По состоянию на 08:00 украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 131 вражескую цель.

По данным Воздушных сил ВСУ, атака началась в 18:00 15 ноября. Российские войска применили беспилотники Shahed, «Гербера» и дроны-имитаторы типа «Пародия». Запуски осуществлялись с направлений Орла, Курска, Миллерова, Шаталова и Приморско-Ахтарска на территории РФ, а также из временно оккупированного Крыма — из районов Чауды и Гвардейского.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, среди уничтоженных и подавленных целей — 131 беспилотник Shahed, «Гербера» и других типов, в том числе 55 реактивных Shahed.

В то же время зафиксировано попадание вражеских средств воздушного нападения в 19 точках. Еще в 11 местах упали обломки сбитых беспилотников.

В Воздушных силах отметили, что несколько ударных дронов до сих пор находятся в воздухе, а боевые действия продолжаются.

Напомним, в Киеве и нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога.

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