W Charkowie w wyniku nocnego ataku Rosji uszkodzono placówkę edukacyjną
W nocy z 15 na 16 listopada rosyjskie wojska zaatakowały Charków, w wyniku czego uszkodzeniu uległa jedna z placówek edukacyjnych miasta. Poinformował o tym burmistrz Ihor Terechow.
Według informacji Terechowa bezzałogowy statek powietrzny typu „Molnia” uderzył w budynek placówki opieki nad dziećmi w dzielnicy Szewczenkowskiej w Charkowie.
Później bezzałogowy statek powietrzny zaatakował dzielnicę Slobidską miasta. Szczegóły są nadal ustalane.
Wcześniej informowano, że rosyjski dron typu „Molnia” uderzył w dzielnicę Szewczenkowską w Charkowie, a w miejscu uderzenia płonie samochód.
Około północy 8 listopada Terechow poinformował o uderzeniu drona bojowego w dzielnicę Kijowską miasta. Skutki uderzenia były wówczas ustalane. Następnie, o godz. 03:17, burmistrz napisał o nowym uderzeniu, tym razem w dzielnicę Szewczenkowską.
Źródło: Ihor Terechow
Wcześniej Rosja zaatakowała Dniepr i inne obszary obwodu za pomocą dronów, w wyniku czego trzy osoby zostały ranne.
Przypomnijmy, że w Kijowie i kilku obwodach Ukrainy ogłoszono alarm powietrzny.
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