W nocy z 15 na 16 listopada rosyjskie wojska zaatakowały Charków, w wyniku czego uszkodzeniu uległa jedna z placówek edukacyjnych miasta. Poinformował o tym burmistrz Ihor Terechow.

Według informacji Terechowa bezzałogowy statek powietrzny typu „Molnia” uderzył w budynek placówki opieki nad dziećmi w dzielnicy Szewczenkowskiej w Charkowie.

Później bezzałogowy statek powietrzny zaatakował dzielnicę Slobidską miasta. Szczegóły są nadal ustalane.

Wcześniej informowano, że rosyjski dron typu „Molnia” uderzył w dzielnicę Szewczenkowską w Charkowie, a w miejscu uderzenia płonie samochód.

Około północy 8 listopada Terechow poinformował o uderzeniu drona bojowego w dzielnicę Kijowską miasta. Skutki uderzenia były wówczas ustalane. Następnie, o godz. 03:17, burmistrz napisał o nowym uderzeniu, tym razem w dzielnicę Szewczenkowską.

Źródło: Ihor Terechow

Wcześniej Rosja zaatakowała Dniepr i inne obszary obwodu za pomocą dronów, w wyniku czego trzy osoby zostały ranne.

Przypomnijmy, że w Kijowie i kilku obwodach Ukrainy ogłoszono alarm powietrzny.

Na Bukowinie obrona przeciwlotnicza zestrzeliła rosyjskiego drona odrzutowego.

W nocy rosyjskie wojska zaatakowały obiekt o znaczeniu krytycznym dla przemysłu w obwodzie winnickim.

Czytaj nas na