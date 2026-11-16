У Харкові внаслідок нічної атаки РФ пошкоджено навчальний заклад

0:00 / 0:00

У ніч проти 16 листопада російські війська атакували Харків, унаслідок чого пошкоджень зазнав один із навчальних закладів міста. Про це повідомив мер Ігор Терехов.

За інформацією Терехова, БпЛА типу «Молнія» влучив будівлі дитячого навчального закладу у Шевченківському районі Харкова.

Пізніше реактивний безпілотник атакував Слобідський район міста. Деталі зʼясовуються.

Раніше повідомлялося, що російський дрон типу «Молнія» влучив у Шевченківський район Харкова, на місці удару горить автомобіль.

Близько опівночі 8 листопада Терехов повідомляв про влучання ударного дрона в Київський район міста. Наслідки удару на той момент уточнювали. Згодом, о 03:17, міський голова написав про новий удар, цього разу по Шевченківському району.

Джерело: Ігор Терехов

До цього Росія атакувала Дніпро та райони області безпілотниками, троє людей поранені.

Нагадаємо, у Києві та декількох областях України було оголошено повітряну тривогу.

На Буковині ППО збила російський реактивний дрон.

Російські війська вночі атакували об’єкт критичної промисловості на Вінниччині.

Читай нас у