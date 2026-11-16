В Харькове в результате ночной атаки РФ было повреждено учебное заведение
В ночь на 16 ноября российские войска атаковали Харьков, в результате чего был поврежден одно из учебных заведений города. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.
По информации Терехова, БПЛА типа «Молния» поразил здание детского учебного заведения в Шевченковском районе Харькова.
Позже реактивный беспилотник атаковал Слободской район города. Детали выясняются.
Ранее сообщалось, что российский дрон типа «Молния» попал в Шевченковский район Харькова, на месте удара горит автомобиль.
Около полуночи 8 ноября Терехов сообщил о попадании ударного дрона в Киевский район города. Последствия удара на тот момент уточнялись. Впоследствии, в 03:17, мэр написал о новом ударе, на этот раз по Шевченковскому району.
Источник: Игорь Терехов
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