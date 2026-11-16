В Харькове в результате ночной атаки РФ было повреждено учебное заведение

В ночь на 16 ноября российские войска атаковали Харьков, в результате чего был поврежден одно из учебных заведений города. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

По информации Терехова, БПЛА типа «Молния» поразил здание детского учебного заведения в Шевченковском районе Харькова.

Позже реактивный беспилотник атаковал Слободской район города. Детали выясняются.

Ранее сообщалось, что российский дрон типа «Молния» попал в Шевченковский район Харькова, на месте удара горит автомобиль.

Около полуночи 8 ноября Терехов сообщил о попадании ударного дрона в Киевский район города. Последствия удара на тот момент уточнялись. Впоследствии, в 03:17, мэр написал о новом ударе, на этот раз по Шевченковскому району.

Источник: Игорь Терехов

До этого Россия атаковала Днепр и районы области беспилотниками, трое человек ранены.

Напомним, в Киеве и нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога.

На Буковине ПВО сбила российский реактивный дрон.

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