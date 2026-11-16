Видео: В Ростовской области под удар попала нефтебаза

Ночью 16 ноября произошла атака в городе Азов Ростовской области России, где расположена важная нефтебаза оккупантов.

В результате атаки на нефтебазе разразился масштабный пожар. Местные паблики писали о ракетной и дронной угрозе, взрывах в области и сильном задымлении.

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Нефтебаза расположена в районе Азовского морского порта и используется для хранения и перевалки светлых нефтепродуктов (пропускная способность терминала — до 60 тыс. тонн в месяц).Она является частью топливно-логистической инфраструктуры, которая обеспечивает военные перевозки оккупационной армии РФ и позволяет отгружать топливо автомобильным, железнодорожным и морским транспортом.

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Об этом пишет Exilenova+.

Ранее ВСУ подтвердили нанесение ударов по химическому заводу в Татарстане и предприятию «Монолит» в Брянской области.

В ночь на 15 ноября Силы обороны Украины нанесли удары по двум промышленным предприятиям в Татарстане и заводу военно-промышленного комплекса в Брянской области России. На территории пораженных объектов вспыхнули пожары. Среди целей — один из крупнейших нефтехимических комплексов Европы и предприятие, производящее летательные аппараты, в частности вертолеты.

В ночь на 15 ноября Силы обороны Украины нанесли удары по военному аэродрому «Ахтубинск» в Астраханской области России и дронопорту вблизи населенного пункта Цимбулова в Орловской области.

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