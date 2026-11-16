В Киевской области после атаки российских оккупантов горят склады

Утром в понедельник, 16 ноября, российские террористы атаковали Вышгородский район Киевской области. В результате этого возник пожар в складских помещениях одного из предприятий.



«Враг продолжает атаковать Киевскую область. Утром повреждения зафиксированы в Вышгородском районе. В результате вражеской атаки возник пожар в складских помещениях предприятия. На месте работают подразделения ГСЧС, продолжается ликвидация пожара», — говорится в сообщении областной военной администрации в Telegram.

Также повреждены четыре частных жилых дома.

К счастью, погибших и раненых нет.

Напомним, что в ночь на 16 ноября российские войска атаковали Украину 158 ударными беспилотниками, в том числе 77 реактивными дронами типа Shahed. По состоянию на 08:00 украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 131 вражескую цель.

16 ноября в Киеве и нескольких областях Украины постоянно объявляется воздушная тревога.

В результате вражеского обстрела 15 ноября был поврежден дилерский центр Volkswagen «Порше Запад», в связи с чем он временно приостановил работу.