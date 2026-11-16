W obwodzie kijowskim płoną magazyny po ataku rosyjskich okupantów

W poniedziałek rano, 16 listopada, rosyjscy terroryści zaatakowali rejon Wyshhorod w obwodzie kijowskim. W wyniku tego wybuchł pożar w magazynach jednego z przedsiębiorstw.



„Wróg nadal atakuje obwód kijowski. Rano odnotowano zniszczenia w rejonie Wyshhorodzkim. W wyniku ataku wroga doszło do zapalenia się magazynów przedsiębiorstwa. Na miejscu działają oddziały Państwowej Służby Ratowniczej, trwa gaszenie pożaru” – czytamy w komunikacie obwodowej administracji wojskowej opublikowanym na Telegramie.

Uszkodzono również cztery prywatne budynki mieszkalne.

Na szczęście nie ma ofiar śmiertelnych ani rannych.

Przypomnijmy, że w nocy z 15 na 16 listopada rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę 158 dronami bojowymi, w tym 77 dronami rakietowymi typu Shahed. O godz. 08:00 ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła lub unieszkodliwiła 131 wrogich celów.

16 listopada w Kijowie i kilku obwodach Ukrainy nieustannie ogłaszany jest alarm powietrzny.

W wyniku ostrzału wroga 15 listopada uszkodzeniu uległo centrum dealerskie Volkswagena „Porsche Zachód”, w związku z czym tymczasowo zawiesiło ono działalność.