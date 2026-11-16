На Київщині після атаки російських окупантів горять склади

Уранці в понеділок, 16 листопада, російські терористи атакували Вишгородський район Київської області. Унаслідок цього виникла пожежа на складських приміщеннях одного з підприємств.



«Ворог продовжує атакувати Київщину. Вранці пошкодження зафіксовано у Вишгородському районі. Внаслідок ворожої атаки виникло займання складських приміщень підприємства. На місці працюють підрозділи ДСНС, триває ліквідація пожежі», — ідеться у повідомленні обласної військової адміністрації у Телеграмі.

Також пошкоджені чотири приватні житлові будинки.

На щастя, загиблих та поранених немає.

Нагадаємо, що у ніч на 16 листопада російські війська атакували Україну 158 ударними безпілотниками, зокрема 77 реактивними дронами типу Shahed. Станом на 08:00 українська протиповітряна оборона збила або подавила 131 ворожу ціль.

16 листопада у Києві та декількох областях України постійно оголошується повітряна тривога.

Унаслідок ворожого обстрілу 15 листопада зазнав пошкоджень дилерський центр Volkswagen «Порше Захід», у зв'язку з чим він тимчасово призупинив роботу.