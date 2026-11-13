Administracja Putina przygotowuje projekt ustawy dotyczącej wychowania patriotycznego i edukacji obywatelskiej.

Dokument ma określić hierarchię tak zwanych wartości tradycyjnych, wśród których za najważniejsze uznaje się patriotyzm, suwerenność, ciągłość pokoleń oraz odpowiedzialność za losy kraju.

O przygotowywaniu projektu ustawy poinformował przedstawiciel administracji prezydenta RF Aleksander Chariczew. Według niego urzędnicy wraz z historykami i filozofami badali tak zwany „kod cywilizacyjny” Rosjan i zidentyfikowali 56 charakterystycznych cech.

Ponadto podczas wystąpienia Chariczew stwierdził, że wojna przeciwko Ukrainie rzekomo zbliżyła narody Rosji. Jednocześnie szef WCIOM Walerij Fiedorow poinformował, że 91% ankietowanych Rosjan uważa się za patriotów.

Rezerwy złota Federacji Rosyjskiej maleją już dziesiąty miesiąc z rzędu, a we wrześniu spadły o kolejne 6,2 tony — do 2 260 ton, co stanowi najniższy poziom od końca 2019 roku. Informację tę podała 28 października Służba Wywiadu Zagranicznego Ukrainy.

Bank Centralny Rosji już dziesiąty miesiąc z rzędu zmniejsza rezerwy złota, aby pomóc pokryć deficyt budżetu państwa. Od grudnia 2025 r. zapasy złota zmniejszyły się o około 62 tony — jest to największy spadek od czasu kryzysu finansowego w 1998 r.

Duma Państwowa Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — rozszerzyła listę skazanych, którym zezwoli się na zawarcie umowy z Ministerstwem Obrony RF w celu służby podczas mobilizacji, stanu wojennego lub w czasie wojny. Ustawę posłowie przyjęli 22 lipca od razu w pierwszym czytaniu i w całości, jak podaje „Ukrainska Prawda” z powołaniem się na „Interfax” i The Moscow Times.

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