Администрация Путина готовит законопроект о патриотическом воспитании и гражданском просвещении.

Документ должен определить иерархию так называемых традиционных ценностей, среди которых главными назовут патриотизм, суверенитет, преемственность поколений и ответственность за судьбу страны.

О подготовке законопроекта сообщил представитель администрации президента РФ Александр Харичев. По его словам, чиновники совместно с историками и философами исследовали так называемый «цивилизационный код» россиян и определили 56 характерных черт.

Также во время выступления Харичев заявил, что война против Украины якобы сблизила народы России. В то же время глава ВЦИОМ Валерий Федоров сообщил, что 91% опрошенных россиян считают себя патриотами.

Золотые запасы РФ сокращаются уже десятый месяц подряд и в сентябре снизились еще на 6,2 тонны — до 2 260 тонн, что является самым низким показателем с конца 2019 года. Об этом 28 октября сообщила Служба внешней разведки Украины.

Центральный банк России уже десятый месяц подряд сокращает золотые резервы, чтобы помочь покрыть дефицит государственного бюджета. С декабря 2025 года запасы золота сократились примерно на 62 тонны — это самое значительное сокращение со времён финансового кризиса 1998 года.

Государственная Дума Российской Федерации — государства-агрессора — расширила перечень осужденных, которым разрешат заключать контракт с Министерством обороны РФ для службы во время мобилизации, военного положения или в военное время. Закон депутаты приняли 22 июля сразу в первом чтении и в целом, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на «Интерфакс» и The Moscow Times.

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