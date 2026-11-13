普京政府正在起草一项关于爱国主义教育和公民教育的法案。

该文件旨在确立所谓传统价值观的等级体系，其中将把爱国主义、主权、代际传承以及对国家命运的责任列为首要价值观。

俄罗斯总统行政办公室代表亚历山大·哈里切夫通报了该法案的起草情况。据他介绍，官员们与历史学家及哲学家共同研究了俄罗斯人的所谓“文明基因”，并确定了56项特征。

此外，哈里切夫在发言中声称，对乌克兰的战争似乎拉近了俄罗斯各民族之间的距离。与此同时，全俄社会舆论研究中心（VTsIOM）主任瓦列里·费多罗夫表示，91%的受访俄罗斯人认为自己是爱国者。

俄罗斯联邦的黄金储备已连续第十个月减少，9月份又下降了6.2吨，降至2260吨，这是自2019年底以来的最低水平。 乌克兰对外情报局于10月28日通报了这一消息。

俄罗斯央行已连续第十个月削减黄金储备，以帮助弥补国家预算赤字。 自2025年12月以来，黄金储备减少了约62吨——这是自1998年金融危机以来最大幅度的减少。

作为侵略国的俄罗斯联邦国家杜马扩大了获准与俄罗斯国防部签订合同、在动员、戒严或战时服役的服刑人员名单。 据《乌克兰真理报》援引国际文传电讯社和《莫斯科时报》的报道，议员们于7月22日一读即通过了该法案，并予以整体通过。

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