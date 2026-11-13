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W 2026 roku Ukraina straciła prawie 400 lokomotyw w wyniku rosyjskich ataków

UA NEWS 13 listopada 2026 14:10
W 2026 roku Ukraina straciła prawie 400 lokomotyw w wyniku rosyjskich ataków

W wyniku rosyjskich ataków od początku pełnej inwazji Ukraina straciła już 630 lokomotyw. Prawie 400 z nich utracono w 2026 roku – poinformował Kalasznik.

Urzędnik zauważył, że liczba wrogich ataków na infrastrukturę i tabor kolejowy stale rośnie. Ma to oczywiście wpływ na naszą logistykę, w tym na przewozy pasażerskie.

„Wróg aktywnie atakuje lokomotywy. Od początku pełnej inwazji uszkodzono 630 z nich. W tym roku – około 400 sztuk. Już w tym miesiącu odnotowano prawie 15 ataków na tabor kolejowy” – wyjaśnił Kalasznik.

W związku z tym od 1 października na Ukrainie uruchomiono program przewozów pasażerskich autobusami, w szczególności na trasach Konotop–Sumy i Charków–Łozowa. Ogółem skorzystało z niego już prawie 10 000 osób.

Takie zaktualizowane dane podał minister ds. odbudowy, infrastruktury i transportu Mykoła Kalasznik podczas godziny pytań do rządu w Radzie Najwyższej, jak informuje korespondent Ukrinformu.

Przypomnijmy, że Ukrzaliznytsia tymczasowo zezwoliła na zakup używanych lokomotyw bez przeprowadzania przetargów.

Od początku pełnej inwazji uszkodzonych zostało już 533 lokomotyw z własnego taboru Ukrzyzny oraz 75 lokomotyw należących do prywatnych przedsiębiorstw przemysłowych. Dlatego koleje muszą nie tylko odbudować to, co utracono, ale także powiększyć tabor lokomotyw.

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