Майже 400 локомотивів Україна втратила через російські удари у 2026 році

0:00 / 0:00

Унаслідок російських атак від початку повномасштабного вторгнення Україна втратила вже 630 локомотивів. Майже 400 із них були втрачені протягом 2026 року, повідомив Калашник.

Урядовець зауважив, що кількість ворожих атак по інфраструктурі і рухомому складу залізниці лише зростає. Що, безумовно, позначається на нашій логістиці, у тому числі на пасажирських перевезеннях.

«Ворог активно б’є по локомотивах. З початку повномасштабного вторгнення 630 із них пошкоджено. В цьому році - близько 400 одиниць. Вже цього місяця зафіксовано майже 15 ударів по рухомому складу», - деталізував Калашник.

Тому з 1 жовтня в Україні започаткували програму довезення пасажирів автобусами, зокрема за маршрутами Конотоп-Суми і Харків-Лозова. Загалом нею вже скористалися майже 10 000 людей.

Такі оновлені дані під час години запитань до уряду у Верховній Раді навів міністр відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник, передає кореспондент Укрінформу.

Нагадаємо, що Укрзалізниці тимчасово дозволили купувати вживані локомотиви без тендерів.

Від початку повномасштабного вторгнення вже пошкоджено 533 локомотив власного парку УЗ та 75 локомотивів приватних промислових підприємств. Тому залізниці потрібно не лише відновлювати те, що втрачено, а й нарощувати локомотивний парк.

Читай нас у