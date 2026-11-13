В 2026 году Украина потеряла почти 400 локомотивов из-за российских ударов

В результате российских атак с начала полномасштабного вторжения Украина потеряла уже 630 локомотивов. Почти 400 из них были потеряны в течение 2026 года, сообщил Калашник.

Чиновник отметил, что количество вражеских атак на инфраструктуру и подвижной состав железной дороги только растет. Что, безусловно, сказывается на нашей логистике, в том числе на пассажирских перевозках.

«Враг активно наносит удары по локомотивам. С начала полномасштабного вторжения 630 из них повреждены. В этом году — около 400 единиц. Уже в этом месяце зафиксировано почти 15 ударов по подвижному составу», — уточнил Калашник.

Поэтому с 1 октября в Украине запустили программу доставки пассажиров на автобусах, в частности по маршрутам Конотоп-Сумы и Харьков-Лозовая. В целом ею уже воспользовались почти 10 000 человек.

Такие обновленные данные во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде привел министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Николай Калашник, передает корреспондент Укринформа.

Напомним, что Укрзализныце временно разрешили закупать подержанные локомотивы без тендеров.

С начала полномасштабного вторжения уже повреждено 533 локомотива собственного парка УЗ и 75 локомотивов частных промышленных предприятий. Поэтому железной дороге необходимо не только восстанавливать то, что было утрачено, но и наращивать локомотивный парк.

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