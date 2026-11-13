Шпигував для РФ через Telegram: жителю Черкащини оголосили підозру в держзраді

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52-річному жителю Черкаської області повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. За даними слідства, чоловік співпрацював із представником країни-агресора та передавав йому розвідувальну інформацію через месенджер Telegram.

Правоохоронці встановили, що у вересні-жовтні 2026 року підозрюваний надсилав російському куратору відомості про об'єкти критичної інфраструктури Києва. Крім того, він відстежував місця розташування та переміщення українських військових підрозділів і техніки, після чого передавав ці дані представнику РФ.

За клопотанням прокурора, ухвалою суду підозрюваному обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснюється УСБУ в Чернігівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Про це повідомляє Чернігівська обласна прокуратура. Раніше Контррозвідка Служби безпеки України затрималав Київській області російського агента, який на замовлення ФСБ збирав розвіддані для коригування ударів по місцевих енергетичних об’єктах. Фігурантом виявився водій логістичної компанії, який також відстежував місця розташування ремонтних баз Сил оборони. Контррозвідка СБУ затримала на Хмельниччині чоловіка, якого підозрюють у передачі російській спецслужбі координат військових частин, оборонних підприємств і поштових терміналів.

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