Вечером 5 ноября российский беспилотник нанес удар по жилому кварталу Заречного района Сум. В результате удара пострадали 24-летний мужчина и 59-летняя женщина, которые на момент атаки находились в своей квартире. Один из пострадавших был госпитализирован.

Российские военные направили беспилотник на жилой сектор Заречного района города. В результате удара получили травмы двое местных жителей — мужчина 24 лет и 59-летняя женщина. Оба во время обстрела находились дома, в собственной квартире. За медицинской помощью они обратились только утром 6 ноября. «В результате вражеской атаки БПЛА по жилому сектору Заречного района Сум вечером 5 ноября пострадали два человека, которые обратились за помощью утром», — написал Кривошеенко.

После осмотра медики госпитализировали 24-летнего мужчину. По информации городской военной администрации, его состояние удовлетворительное. 59-летняя женщина продолжает лечение амбулаторно, то есть без пребывания в больнице. На данный момент известно о двух пострадавших в результате этой атаки. Других подробностей о повреждениях жилого дома городские власти не сообщали. Об атаке сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

В Путивльской общине Сумской области российский ударный беспилотник атаковал жилой дом. В результате попадания погибла 69-летняя женщина.

Российские войска нанесли удар вблизи магазина в одном из населенных пунктов Путивльской общины в Сумской области. В результате атаки пострадал человек, который как раз направлялся в магазин. Он получил ранение в ногу.

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