JATEC rozwija technologię druku 3D elementów do ukraińskich dronów

Wspólne Centrum Ukraina–NATO (JATEC) realizuje projekt mający na celu wdrożenie produkcji addytywnej na potrzeby systemów bezzałogowych Ukrainy i krajów Sojuszu.

Technologia druku 3D umożliwia wytwarzanie części warstwa po warstwie na podstawie modeli cyfrowych. Pomoże to w szybszym naprawianiu i modernizowaniu dronów, a także w zaopatrywaniu jednostek w niezbędne komponenty.

W ramach projektu odbyło się seminarium z udziałem przedstawicieli jednostek zajmujących się systemami bezzałogowymi Sił Obronnych Ukrainy, specjalistów ds. produkcji addytywnej oraz przedstawicieli krajów NATO. Uczestnicy omówili kwestie naprawy sprzętu, dostaw części oraz rozwoju logistyki taktycznej.

Szczególną uwagę poświęca się szkoleniu specjalistów oraz tworzeniu społeczności ekspertów, która będzie wspierać wdrażanie nowych technologii w wojsku.

Źródło: Ministerstwo Obrony Ukrainy

W Polsce odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Wspólnego Centrum Analiz, Szkolenia i Edukacji NATO-Ukraina (JATEC), co stanowi ważny krok w kierunku integracji Ukrainy ze strukturami NATO. Centrum, z siedzibą w Bydgoszczy, ma na celu wzmocnienie zdolności obronnych Ukrainy poprzez wdrażanie standardów NATO oraz wymianę doświadczeń.

We wtorek, 5 marca, w polskim Bydgoszczy odbyło się pierwsze spotkanie zespołu projektowego ds. uruchomienia JATEC (NATO-Ukraine Joint Analysis, Training and Education Centre) – pierwszej wspólnej instytucji Sojuszu i Ukrainy.

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