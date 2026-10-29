Thrive Holdings придбає ADT за $7,6 млрд — The Verge

Thrive Holdings, яку очолює Джошуа Кушнер, домовилася про придбання компанії ADT за 7,6 млрд доларів. Угода передбачає оплату готівкою та, як очікується, має завершитися в першому кварталі 2027 року.

ADT стане приватною компанією

Після закриття угоди ADT припинить бути публічною компанією. Про домовленість повідомляє The Verge, зазначаючи, що раніше про неї писало Bloomberg.

ADT надає послуги з домашньої безпеки. Компанія також співпрацює з великими технологічними корпораціями: її техніки можуть продавати та встановлювати пристрої Google Nest, а також нову лінійку продуктів Apple для розумного дому.

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Плани нового власника

Thrive Holdings заснували торік як відгалуження венчурної компанії Thrive Capital Management. TechCrunch описує її як компанію прямих інвестицій для ШІ: вона купує традиційні підприємства, зокрема у сферах бухгалтерських та ІТ-послуг, і застосовує штучний інтелект у їхніх робочих процесах.

Генеральний директор ADT Джим ДеВріс заявив, що довгостроковий капітал і технологічна експертиза Thrive Holdings дадуть компанії можливості прискорити інновації, поліпшити клієнтський досвід і посилити відчуття безпеки для більшої кількості домогосподарств та підприємств.

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