The Verge：Thrive Holdings将以76亿美元收购ADT

由约书亚·库什纳领导的Thrive Holdings已达成协议，将以76亿美元收购ADT。该交易 предусматривает现金支付，预计将于2027年第一季度完成。

ADT将成为私有公司

交易完成后，ADT将不再是一家上市公司。The Verge报道了这项协议，并指出彭博社此前曾对此进行报道。

ADT提供家庭安全服务。该公司还与大型科技企业合作：其技术人员可以销售和安装Google Nest设备，以及苹果面向智能家居的新产品系列。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

新所有者的计划

Thrive Holdings于去年成立，是风险投资公司Thrive Capital Management的分支。TechCrunch将其描述为一家面向人工智能的私募股权公司：该公司收购传统企业，包括会计和IT服务领域的企业，并将人工智能应用于其工作流程。

ADT首席执行官吉姆·德弗里斯表示，Thrive Holdings的长期资本和技术专长将使公司能够加快创新、改善客户体验，并增强更多家庭和企业的安全感。

关注我们在