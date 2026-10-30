专注于AI的律师事务所Crosby已提交申请，拟收购正准备就解散进行投票的Weil, Gotshal & Manges的部分资产。该提议涵盖该事务所的商标、品牌以及部分未具体说明的内部数据，TechCrunch报道称。

Crosby的提议

除收购资产外，Crosby还在努力聘用Weil Gotshal的1200名律师中的一部分。该申请的条款尚未披露，其获批也没有保证。

Weil Gotshal向《纽约时报》证实，该事务所正准备在未来几天内就解散进行投票。据该媒体报道，在一名可能的领导层继任者拒绝担任这一职位、数名顶尖律师离开公司，以及与Willkie Farr & Gallagher的计划合并未能实现后，该事务所开始缩减业务。

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AI律师事务所模式

Crosby作为一家律师事务所运营，而不是作为向其他公司销售自有人工智能工具的开发商。该初创公司表示，其利用AI以此前无法实现的速度提供法律服务。

该公司已筹集约8500万美元投资。尤其是在3月，Crosby在由Lux和Index领投的B轮融资中获得6000万美元。Sequoia、Elad Gil、01 Advisors和Bain Capital Ventures也参与了该轮融资。2025年，这家初创公司带着580万美元种子融资结束隐身运营模式。

文章未指出法律AI的发展与Weil Gotshal所面临问题之间存在关联。不过，如果该申请成功，该事务所的品牌和部分资产可能转移给Crosby。

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