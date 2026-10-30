Kancelaria prawna skoncentrowana na AI, Crosby, złożyła ofertę nabycia części aktywów Weil, Gotshal & Manges, która przygotowuje się do głosowania nad rozwiązaniem. Propozycja obejmuje znak towarowy, markę oraz część nieokreślonych danych wewnętrznych kancelarii, informuje TechCrunch.

Propozycja Crosby

Oprócz nabycia aktywów Crosby pracuje nad zatrudnieniem części z 1200 prawników Weil Gotshal. Warunki oferty nie zostały ujawnione, a jej zatwierdzenie nie jest gwarantowane.

Weil Gotshal potwierdziła The New York Times, że w najbliższych dniach przygotowuje się do przeprowadzenia głosowania w sprawie rozwiązania. Według publikacji kancelaria zaczęła wygaszać działalność po tym, jak prawdopodobny następca kierownictwa odmówił przyjęcia tej roli, kilku czołowych prawników opuściło firmę, a planowane połączenie z Willkie Farr & Gallagher nie doszło do skutku.

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Model kancelarii prawnej z AI

Crosby działa jako kancelaria prawna, a nie jako deweloper sprzedający innym firmom własne narzędzia sztucznej inteligencji. Startup twierdzi, że wykorzystuje AI do świadczenia usług prawnych z szybkością, której wcześniej nie można było osiągnąć.

Firma pozyskała około 85 mln dolarów inwestycji. W szczególności w marcu Crosby otrzymała 60 mln dolarów w rundzie Series B, której przewodziły Lux i Index. W rundzie uczestniczyły również Sequoia, Elad Gil, 01 Advisors i Bain Capital Ventures. W 2025 roku startup wyszedł z trybu ukrytego działania, mając 5,8 mln dolarów finansowania seed.

W materiale nie wskazano związku między rozwojem AI dla branży prawnej a problemami Weil Gotshal. Jednocześnie, jeśli oferta zakończy się sukcesem, marka i część aktywów kancelarii mogą przejść do Crosby.

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