ИИ-ориентированная юридическая фирма Crosby подала заявку на приобретение части активов Weil, Gotshal & Manges, которая готовится голосовать за роспуск. Предложение охватывает товарный знак, бренд и часть неуточнённых внутренних данных фирмы, сообщает TechCrunch.

Предложение Crosby

Помимо приобретения активов Crosby работает над наймом некоторых из 1200 юристов Weil Gotshal. Условия заявки не раскрываются, а её одобрение не гарантировано.

Weil Gotshal подтвердила The New York Times, что в ближайшие дни готовится провести голосование по вопросу роспуска. По данным издания, фирма начала сворачивать деятельность после того, как вероятный преемник руководства отказался от этой роли, несколько ведущих юристов покинули компанию, а запланированное слияние с Willkie Farr & Gallagher не состоялось.

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Модель юридической фирмы с ИИ

Crosby работает как юридическая фирма, а не как разработчик, продающий другим компаниям собственные инструменты искусственного интеллекта. Стартап заявляет, что использует ИИ для оказания юридических услуг со скоростью, которой ранее нельзя было достичь.

Компания привлекла около 85 млн долларов инвестиций. В частности, в марте Crosby получила 60 млн долларов в раунде Series B, который возглавили Lux и Index. В раунде также участвовали Sequoia, Elad Gil, 01 Advisors и Bain Capital Ventures. В 2025 году стартап вышел из скрытого режима работы, имея 5,8 млн долларов посевного финансирования.

В материале не указано на связь между развитием юридического ИИ и проблемами Weil Gotshal. В то же время в случае успеха заявки бренд и часть активов фирмы могут перейти к Crosby.

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