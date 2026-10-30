在美国，达特茅斯学院教务长圣地亚哥·施内尔辞职，此前一个咨询委员会认定，他未披露自己在一篇科学论文和为《华盛顿邮报》撰写的专栏中大量使用人工智能。出版方要求披露此类使用情况，Ars Technica报道。

对AI使用情况的审查

委员会指出，施内尔在审查期间的配合不足。他交出了达特茅斯学院的工作笔记本电脑，但没有提供与受审查文本相关的个人大语言模型账户日志。施内尔还拒绝与委员会会面。

与此同时，委员会获得了施内尔通过学院使用的Claude企业账户访问权限。日志显示，他使用该模型编辑科学论文、查找和修正代码错误，以及编辑或创作插图。具体而言，他曾要求Claude以相关领域审稿人的身份评估一份手稿；在另一次情况下，则要求其对TeX文件和代码库进行修改。

施内尔的解释

施内尔此前表示，他将聊天机器人用作编辑工具和讨论想法的对话伙伴——用于澄清论点、检查语法和提高措辞清晰度。据他称，他并未意识到这种AI辅助编辑需要向学术期刊披露。

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与此同时，委员会表示，施内尔的公开解释可能淡化了其实际使用AI的性质。Claude日志还记录显示，他上传了一篇未来文章的手稿，并要求模型判断文本是否包含由AI写作的迹象。之后，他提交了修订版，其中纳入了模型提出的修改。

在一篇关于AI文本检测工具的9月论文中，施内尔详细描述了他本人与GPT-5.6 Pro、GPT-5.6 Sol和Claude Fable 5.1的互动。他指出，这些模型协助完成早期草稿、文献检索、编辑和对手稿的批判性审查，但有关内容、来源、结构和措辞的最终决定均由他本人作出。

达特茅斯学院校长西安·利亚·贝洛克在宣布施内尔辞职时，强调了领导者必须向学生和学者展现透明度和人类判断的重要性。

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