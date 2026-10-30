W USA prowost Dartmouth College Santiago Schnell podał się do dymisji po tym, jak komitet doradczy ustalił, że nie ujawnił znacznego wykorzystania sztucznej inteligencji w artykule naukowym i felietonie dla The Washington Post. Wydawcy wymagali ujawnienia takiego wykorzystania, podaje Ars Technica.

Kontrola wykorzystania AI

Komitet wskazał na niewystarczającą współpracę Schnella podczas kontroli. Przekazał on służbowy laptop Dartmouth College, jednak nie udostępnił logów osobistych kont modeli wielkojęzykowych powiązanych z badanymi tekstami. Schnell nie zgodził się również na spotkanie z komitetem.

Jednocześnie komitet uzyskał dostęp do firmowego konta Claude, z którego Schnell korzystał za pośrednictwem uczelni. Z logów wynika, że wykorzystywał model do redagowania prac naukowych, wyszukiwania i poprawiania błędów w kodzie, a także redagowania lub tworzenia ilustracji. W szczególności prosił Claude o ocenę manuskryptu jako recenzent merytoryczny, a w innym przypadku — o wprowadzenie poprawek do plików TeX i repozytorium.

Wyjaśnienia Schnella

Schnell wcześniej twierdził, że używał chatbotów jako narzędzia redakcyjnego i rozmówcy do dyskusji nad pomysłami — aby doprecyzować argumenty, sprawdzić gramatykę i poprawić jasność sformułowań. Jak podkreślał, nie zdawał sobie sprawy, że takie wspomagane przez AI redagowanie należy ujawniać czasopismu akademickiemu.

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Jednocześnie komitet oświadczył, że publiczne wyjaśnienia Schnella mogły bagatelizować charakter jego rzeczywistego wykorzystania AI. Logi Claude pokazują również, że przesłał on manuskrypt przyszłego artykułu i poprosił model o ustalenie, czy tekst zawiera oznaki napisania przez AI. Później przedłożył poprawioną wersję, uwzględniającą zmiany zaproponowane przez model.

W wrześniowej pracy dotyczącej narzędzi do wykrywania tekstów AI Schnell szczegółowo opisał własne interakcje z GPT-5.6 Pro, GPT-5.6 Sol i Claude Fable 5.1. Zaznaczył, że modele pomagały przy wczesnych szkicach, wyszukiwaniu literatury, redagowaniu i krytycznej weryfikacji manuskryptu, jednak ostateczne decyzje dotyczące treści, źródeł, struktury i sformułowań podejmował sam.

Prezydentka Dartmouth College Sian Leah Beilock, ogłaszając dymisję Schnella, podkreśliła znaczenie przejrzystości i ludzkiego osądu, które liderzy muszą prezentować studentom i naukowcom.

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