Meta, według The Information, rzekomo stworzyła prototyp humanoidalnego robota wspólnie z chińskim startupem Fourier i pracuje nad drugą wersją. Channel NewsAsia poinformowało o tym 31 października, publikując materiał Reutersa.

Co wiadomo o pracach rozwojowych

Jak zauważa Reuters, The Information opublikowało tę informację w sobotę, 31 października, powołując się na osoby zaznajomione z inicjatywą. Dostępna publikacja nie precyzuje parametrów technicznych prototypu, harmonogramu stworzenia drugiej wersji ani zadań, do których robot jest przeznaczony.

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Publikacja nie podaje także miejsca stworzenia robota ani nie wskazuje, na jakim etapie znajdują się prace nad nową wersją. Publikacja Channel NewsAsia jest datowana na 1 listopada.

Brak niezależnego potwierdzenia

Reuters podał, że nie był w stanie od razu niezależnie zweryfikować tej informacji. Dlatego dane dotyczące prac rozwojowych opierają się na informacjach The Information oraz na nienazwanych rozmówcach publikacji. Channel NewsAsia wskazało Reuters jako źródło swojego materiału.

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