W Szwecji firma Saab zaprezentowała gamę własnych agentów opartych na sztucznej inteligencji dla przyszłych platform lotniczych. Nowe technologie zostały już przetestowane na wielozadaniowym myśliwcu Gripen E, podaje Breaking Defense.

Testy na Gripen E

W Saab oświadczono, że agenci wykorzystują różne metody sztucznej inteligencji do podejmowania decyzji taktycznych w złożonych warunkach operacyjnych. Mogą współdziałać z pilotem w kokpicie lub działać z pokładu własnego bezzałogowego statku powietrznego.

Podstawą projektu stała się Akademia Pilotów Myśliwców ze Sztuczną Inteligencją — AI Fighter Jet Pilot Academy. Ma ona opracowywać agentów AI, a także tworzyć infrastrukturę do ich opracowywania, szkolenia i oceny.

Peter Nilsson, szef działu Advanced Programs w pionie lotniczym Saab, oświadczył, że głównym zadaniem akademii jest przekształcenie udanych lotów z agentami w niezawodną zdolność, która będzie mogła uczyć się, doskonalić i zachowywać aktualność z upływem czasu.

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Scenariusze bojowe i systemy bezzałogowe

Jak dotąd agenci AI byli głównie testowani i integrowani z myśliwcem w scenariuszach walki poza zasięgiem widoczności. Saab planuje również wykorzystać własne technologie AI w rozwoju przyszłych programów lotniczych.

Firma rozwija trzy bezzałogowe statki powietrzne — A1, A2 i A3 — w ramach prac nad przyszłym dronem klasy loyal wingman, czyli bezzałogowym aparatem towarzyszącym samolotowi bojowemu.

Moc obliczeniowa w Szwecji

Aby zwiększyć zasoby obliczeniowe dla agentów AI, Saab został jednym z założycieli wspieranej przez szwedzki rząd inicjatywy Sferical AI. Według Nilssona ma to pomóc zachować kontrolę nad danymi w Szwecji i uniknąć zależności od zewnętrznych dostawców zasobów obliczeniowych.

Zgodnie ze slajdem Saab, Sferical AI opiera się na architekturze Nvidia DGX SuperPOD i jest przeznaczona między innymi do rozwoju dużych modeli językowych i wizyjno-językowych, które będą wspierać interakcję agentów i operatorów. Nilsson oświadczył również, że zastosowanie systemu do jednogodzinnego symulowanego lotu szkoleniowego może dać ekwiwalent jednego miliarda godzin lotów ludzkiego pilota.

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