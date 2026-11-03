在瑞典，萨博公司推出了一系列面向未来航空平台的自研人工智能智能体。新技术已在Gripen E多用途战斗机上进行测试，Breaking Defense报道。

在Gripen E上的测试

萨博表示，这些智能体使用不同的人工智能方法，在复杂作战条件下作出战术决策。它们可以与驾驶舱内的飞行员互动，也可以从自身的无人机上运行。

该项目以人工智能战斗机飞行员学院——AI Fighter Jet Pilot Academy——为基础。该学院将开发AI智能体，并为其开发、训练和评估建立基础设施。

萨博航空业务Advanced Programs部门负责人彼得·尼尔松表示，该学院的主要任务是将搭载智能体的成功飞行转化为一种可靠能力，使其能够学习、改进并随着时间推移保持相关性。

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作战场景与无人系统

目前，AI智能体主要在超视距作战场景中进行测试并与战斗机整合。萨博还计划在未来航空项目的发展中应用自有AI技术。

该公司正在研发三种无人机——A1、A2和A3——这是其未来“忠诚僚机”级无人机工作的一部分，即伴随战斗机的无人机。

瑞典的计算能力

为增加AI智能体的计算资源，萨博成为获得瑞典政府支持的Sferical AI倡议的创始成员之一。尼尔松表示，这将有助于将数据控制权保留在瑞典，并避免依赖外部计算资源供应商。

根据萨博的一张幻灯片，Sferical AI基于Nvidia DGX SuperPOD架构构建，旨在发展大型语言模型和视觉语言模型等，以支持智能体与操作员之间的互动。尼尔松还表示，将该系统应用于一次一小时的模拟训练飞行，可获得相当于人类飞行员10亿小时飞行的等效成果。

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