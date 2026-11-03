В Швеции компания Saab представила линейку собственных агентов на основе искусственного интеллекта для будущих авиационных платформ. Новые технологии уже испытали на многоцелевом истребителе Gripen E, сообщает Breaking Defense.

Испытания на Gripen E

В Saab заявили, что агенты используют различные методы искусственного интеллекта для принятия тактических решений в сложных оперативных условиях. Они могут взаимодействовать с пилотом в кабине или действовать с борта собственного беспилотного летательного аппарата.

Основой проекта стала Академия пилотов истребителей с искусственным интеллектом — AI Fighter Jet Pilot Academy. Она должна разрабатывать ИИ-агентов, а также создавать инфраструктуру для их разработки, обучения и оценки.

Руководитель подразделения Advanced Programs авиационного направления Saab Петер Нильссон заявил, что главная задача академии — превратить успешные полеты с агентами в надежную возможность, способную обучаться, совершенствоваться и сохранять актуальность с течением времени.

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Боевые сценарии и беспилотные системы

На данный момент ИИ-агенты преимущественно тестировались и интегрировались с истребителем в сценариях боя за пределами визуальной видимости. Saab также планирует применять собственные ИИ-технологии при развитии будущих авиационных программ.

Компания разрабатывает три беспилотных летательных аппарата — A1, A2 и A3 — в рамках работы над будущим дроном класса loyal wingman, то есть беспилотным аппаратом-сопровождающим боевого самолета.

Вычислительные мощности в Швеции

Для наращивания вычислительных ресурсов для ИИ-агентов Saab стала одним из основателей поддерживаемой шведским правительством инициативы Sferical AI. По словам Нильссона, это должно помочь сохранить контроль над данными в Швеции и избежать зависимости от внешних поставщиков вычислительных ресурсов.

Согласно слайду Saab, Sferical AI построена на архитектуре Nvidia DGX SuperPOD и предназначена, в частности, для развития больших языковых и визуально-языковых моделей, которые будут поддерживать взаимодействие агентов и операторов. Нильссон также заявил, что применение системы к часовому имитационному тренировочному полету может дать эквивалент одного миллиарда часов полетов человека-пилота.

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