Meta якобы создала гуманоидного робота с Fourier — Channel NewsAsia

Meta, по данным The Information, якобы создала прототип гуманоидного робота совместно с китайским стартапом Fourier и работает над второй версией. Channel NewsAsia сообщило об этом 31 октября, опубликовав материал Reuters.

Что известно о разработке

Как отмечает Reuters, The Information обнародовало эту информацию в субботу, 31 октября, со ссылкой на людей, знакомых с инициативой. В доступном сообщении не уточняются технические характеристики прототипа, сроки создания второй версии, а также задачи, для которых предназначен робот.

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В публикации также не названо место создания робота и не указано, на какой стадии находится работа над новой версией. Публикация Channel NewsAsia датирована 1 ноября.

Независимого подтверждения нет

Reuters отметило, что не смогло сразу независимо проверить это сообщение. Поэтому сведения о разработке основаны на данных The Information и неназванных собеседниках издания. Channel NewsAsia указало Reuters как источник своего материала.

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