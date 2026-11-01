Мэр Лондона Садик Хан призвал ввести лимит на количество роботакси на улицах британской столицы. Он выступил накануне возможного разрешения правительства Великобритании на работу в Лондоне полностью беспилотных автомобилей, сообщает The Guardian.

Опасения по поводу пробок и рабочих мест

Хан заявил, что политики не в полной мере осознали темпы технологических изменений. По его мнению, массовое развертывание автономных автомобилей должно происходить постепенно и при надлежащем регулировании.

Мэр поднял вопрос влияния роботакси на качество воздуха, пробки и занятость водителей частных перевозок и традиционных лондонских такси. По его словам, в Лондоне сейчас нет ограничения на количество частных автомобилей для найма или такси, а городские власти уже просили предоставить им такие полномочия.

Согласно действующим правилам, Transport for London может лишь дать или не дать согласие на использование в городе полностью автономных транспортных средств, но не может управлять или лицензировать сервисы роботакси.

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Испытания китайских автомобилей

Компания Freenow by Lyft, конкурирующая с Uber, тестирует в лондонском боро Брент около 24 автономных автомобилей Baidu Apollo Go. Компания рассчитывает запустить полностью беспилотные роботакси уже в следующем году в рамках национальной системы лицензирования.

В сентябре Uber начал предоставлять ограниченные пассажирские поездки в автономных автомобилях Wayve по лицензии Transport for London. При этом на переднем сиденье этих автомобилей находится водитель, который контролирует безопасность.

Генеральный менеджер Freenow by Lyft в Великобритании и Ирландии Дэнни О’Горман заявил, что компания сотрудничает с Transport for London. Он отметил, что дорожные работы и необходимость соблюдать правила движения в городе, где другие водители не всегда их выполняют, остаются вызовами для автономных автомобилей. Компания также обещает создать в Великобритании специальный центр обслуживания автономного транспорта и рассматривает возможность трудоустройства там части водителей, которых может вытеснить технология.

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