伦敦市长萨迪克·汗呼吁限制英国首都街头自动驾驶出租车的数量。据《卫报》报道，他是在英国政府可能批准全无人驾驶汽车在伦敦运营之前发表这一言论的。

对拥堵和就业的担忧

汗表示，政治人士尚未充分认识到技术变革的速度。在他看来，大规模部署自动驾驶汽车应当逐步进行，并受到适当监管。

市长提出了自动驾驶出租车对空气质量、交通拥堵以及私人租车司机和传统伦敦出租车司机就业的影响问题。他表示，伦敦目前对私人租车车辆或出租车的数量没有限制，市政府此前已要求获得此类权力。

根据现行规定，伦敦交通局只能同意或拒绝完全自动驾驶车辆在该市使用，但不能管理或许可自动驾驶出租车服务。

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测试中国汽车

与优步竞争的Freenow by Lyft正在伦敦布伦特区测试约24辆百度Apollo Go自动驾驶汽车。该公司预计最早于明年在国家许可体系下推出完全无人驾驶的自动驾驶出租车。

9月，优步开始根据伦敦交通局的许可，使用Wayve自动驾驶汽车提供有限的载客服务。不过，这些车辆的前排座位上配有一名司机负责监督安全。

Freenow by Lyft英国和爱尔兰总经理丹尼·奥戈尔曼表示，该公司正与伦敦交通局合作。他指出，道路施工以及在其他司机并不总是遵守交通规则的城市中遵守交通规则的必要性，仍是自动驾驶汽车面临的挑战。该公司还承诺在英国建立专门的自动驾驶车辆服务中心，并考虑在那里雇用部分可能被该技术取代的司机。

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