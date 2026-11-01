Мер Лондона Хан закликав обмежити кількість роботаксі — The Guardian

Мер Лондона Садік Хан закликав запровадити ліміт на кількість роботаксі на вулицях британської столиці. Він висловився напередодні можливого дозволу уряду Великої Британії на роботу в Лондоні повністю безпілотних автомобілів, повідомляє The Guardian.

Побоювання щодо заторів і робочих місць

Хан заявив, що політики не повною мірою усвідомили темпи технологічних змін. На його думку, масове розгортання автономних автомобілів має відбуватися поступово та за належного регулювання.

Мер порушив питання впливу роботаксі на якість повітря, затори та зайнятість водіїв приватних перевезень і традиційних лондонських таксі. За його словами, у Лондоні нині немає обмеження на кількість приватних автомобілів для найму або таксі, а міська влада вже просила надати їй такі повноваження.

За чинними правилами Transport for London може лише дати або не дати згоду на використання повністю автономних транспортних засобів у місті, але не може керувати чи ліцензувати сервіси роботаксі.

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Випробування китайських автомобілів

Компанія Freenow by Lyft, яка конкурує з Uber, тестує в лондонському боро Брент близько 24 автономних автомобілів Baidu Apollo Go. Компанія розраховує запустити повністю безпілотні роботаксі вже наступного року в межах національної системи ліцензування.

У вересні Uber почав надавати обмежені пасажирські поїздки в автономних автомобілях Wayve за ліцензією Transport for London. Водночас на передньому сидінні в цих авто перебуває водій, який контролює безпеку.

Генеральний менеджер Freenow by Lyft у Великій Британії та Ірландії Денні О’Горман заявив, що компанія співпрацює з Transport for London. Він зазначив, що дорожні роботи та потреба дотримуватися правил руху в місті, де інші водії не завжди їх виконують, залишаються викликами для автономних авто. Компанія також обіцяє створити у Великій Британії спеціальний центр обслуговування автономного транспорту й розглядає можливість працевлаштування там частини водіїв, яких може витіснити технологія.

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