Ізраїль попередив торговельні мережі про кібератаки на холодильники — Jerusalem Post

Національне кіберуправління Ізраїлю попередило торговельні мережі, продовольчі компанії та логістичні центри країни на тлі хвилі кібератак на системи охолодження в Європі. Відомство закликало компанії перевірити холодильне обладнання та системи керування, передусім ті, до яких техніки й постачальники послуг можуть підключатися дистанційно, повідомляє Jerusalem Post.

Атаки на магазини в Європі

Під час атак зловмисники отримували контроль над налаштуваннями холодильників і морозильних камер та підвищували температуру. Це призвело до псування великих обсягів харчів і значних фінансових втрат. У деяких випадках атаки також спричинили пошкодження обладнання та пожежі.

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Серед постраждалих компаній видання називає групи супермаркетів Ahold Delhaize і Colruyt у Бельгії та Люксембурзі, шведські мережі ICA і Coop, а також щонайменше один магазин IKEA. Менеджерка франчайзингового магазину ICA у Стокгольмі Енгла Інгвалл розповіла Reuters, що атаку помітили лише через кілька годин після того, як вона сталася близько другої ночі. За її словами, температура в усіх морозильних камерах сягнула 50 градусів Цельсія.

Рекомендації для компаній

Ізраїльське кіберуправління попросило торговельні мережі повідомити про результати перевірок і вжиті заходи захисту. Серед рекомендацій — не підключати системи охолодження та керування безпосередньо до інтернету, змінити стандартні паролі, оновити застарілі системи, захистити віддалений доступ багатофакторною автентифікацією та налаштувати незалежні сповіщення про незвичні зміни температури.

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