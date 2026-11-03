Китай запустив 18 супутників для угруповання Spacesail — ECNS

Китай 3 листопада запустив ракету-носій Lijian-2 Y2 із 18 супутниками для угруповання Spacesail. Старт відбувся з комерційної інноваційної зони космічної галузі Дунфен на північному заході країни о 8:15 за пекінським часом. Супутники вивели на заплановану орбіту в межах китайської комерційної низькоорбітальної супутникової мережі.

Перше масштабне розгортання

Як повідомляє ECNS, місія стала першим масштабним розгортанням супутникового інтернет-угруповання за допомогою Lijian-2. Для цієї ракети це був другий політ, а для серії Lijian — 18-й запуск.

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Характеристики ракети

Lijian-2 — рідинна ракета-носій, розроблена компанією CAS Space. За даними компанії, це перший китайський носій із конфігурацією універсального центрального блоку з прискорювачами. Ракета здатна виводити до 8 тонн корисного вантажу на сонячно-синхронну орбіту заввишки 500 кілометрів або до 12 тонн — на низьку навколоземну орбіту заввишки 200 кілометрів.

Командувач ракети Lijian-2 у CAS Space Ян Хаолян заявив, що китайський супутниковий інтернет на низькій навколоземній орбіті перейшов до етапу інтенсивного розгортання. За його словами, висока щільність запусків, надійність і низька вартість таких місій важливі для розвитку супутникового інтернету, а цей запуск був важливим випробуванням можливостей ракети для розгортання супутникових мереж.

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