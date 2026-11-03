3 listopada Chiny wystrzeliły rakietę nośną Lijian-2 Y2 z 18 satelitami dla konstelacji Spacesail. Start odbył się z komercyjnej strefy innowacji kosmicznych Dongfeng w północno-zachodniej części kraju o godz. 8:15 czasu pekińskiego. Satelity zostały umieszczone na planowanej orbicie w ramach chińskiej komercyjnej sieci satelitarnej na niskiej orbicie okołoziemskiej.

Pierwsze wdrożenie na dużą skalę

Jak informuje ECNS, misja była pierwszym wdrożeniem na dużą skalę konstelacji internetu satelitarnego przy użyciu Lijian-2. Był to drugi lot tej rakiety oraz 18. start serii Lijian.

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Charakterystyka rakiety

Lijian-2 to ciekłopaliwowa rakieta nośna opracowana przez firmę CAS Space. Według danych firmy jest to pierwszy chiński nośnik w konfiguracji uniwersalnego centralnego stopnia z boosterami. Rakieta może wynieść do 8 ton ładunku na orbitę heliosynchroniczną o wysokości 500 kilometrów albo do 12 ton na niską orbitę okołoziemską o wysokości 200 kilometrów.

Dowódca rakiety Lijian-2 w CAS Space, Yang Haoliang, oświadczył, że chiński internet satelitarny na niskiej orbicie okołoziemskiej wszedł w etap intensywnego wdrażania. Według niego wysoka częstotliwość startów, niezawodność i niski koszt takich misji są ważne dla rozwoju internetu satelitarnego, a ten start był istotnym testem możliwości rakiety w zakresie rozmieszczania sieci satelitarnych.

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